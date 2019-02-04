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Konya'da “Otopark Bul” uygulaması sürücülere kolaylık sağlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesinin “Mobil Konya” aplikasyonunda yer alan “Otopark Bul” uygulaması, sürücülerin şehir merkezindeki otoparkların çalışma saatlerini ve o anki doluluk oranı görmelerine imkan sağlıyor.


Dijital belediyecilik uygulamalarıyla Türkiye'de birçok ilki gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Mobil Konya aplikasyonunda yer alan ve şehir merkezinde otopark bulma konusunda sürücülere yardımcı olan “Otopark Bul” uygulaması kullanıcıları tarafından büyük görüyor. Başta Konya'ya yapılan turistik seyahatler olmak üzere şehir içi trafiğe yabancı olanlar için büyük fayda sağlayan “Otopark Bul” özelliğine iki yıldır Mobil Konya uygulamasının “Ulaşım” bölümünden erişilebiliyor. Uygulamayı IOS ve Android işletim sistemi uyumlu cihazlarına indiren kullanıcılar, Otopark Bul özelliğini kullanarak şehir merkezindeki otoparkları en yakından en uzağa doğru tespit ederek otoparkların çalışma saatlerini ve o anki doluluk oranı görme imkanı buluyor.


Uygulama, sürücülerin gitmek istedikleri otoparkı harita üzerindeki lokasyona yönlendiriyor. Navigasyon özelliği kullanılarak otopark için yol tarifi veren uygulama, ulaşılmak istenen adrese en kolay şekilde nasıl gidileceğini de gösteriyor.

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