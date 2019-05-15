Konya'da Özel Gençler Mehter Takımı'nın konserleri ilgiyle takip ediliyor

Özel gençlerin başarıyla gerçekleştirdiği konserler vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımı, Engelliler Haftası kapsamında şehrin farklı noktalarında konserler veriyor. Engelli bireylerin sosyal hayata uyumu, özgüven kazanmaları, kendilerini değerli hissetmeleri ve toplumdan dışlanmamalarını sağlamak amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında kurulan Özel Gençler Mehter Takımı, başarıyla gerçekleştirdiği konserler ile vatandaşların kalbinde taht kurdu. Proje kapsamında down sendromlu, otizm tanılı, Kas erimesi ve hafif zihinsel engelli 38 gençten oluşturulan mehter takımı, Engelliler Haftası kapsamında şehrin işlek noktaları olan Kültürpark ve Mevlana Meydanı'nda konserler verirken bir sonraki konserleri 17 Mayıs Cuma günü saat 14.00-15.00 arası Zafer Camlı Köşk yanında olacak. Aralarında Adı Güzel Muhammed, Ceddin Deden, Fetih Marşı, Genç Osman, Tuna Nehri gibi eserlerin olduğu 40 farklı parçayı çalabilen Özel Gençler Mehter Takımının verdiği konserler vatandaşların da büyük beğenisini topluyor. Gençler, yıl boyunca çeşitli organizasyonlarda da sık sık konser veriyor.