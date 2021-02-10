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Konya'da özel yapım kağıtlara emdirilmiş bonzai ele geçirildi

Konya’nın Seydişehir ilçesinde polis ekipleri, durdukları bir araçta yaptıkları aramada özel yapım 9 adet kağıtlara emdirilmiş bonzai ele geçirdi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde polis ekipleri, durdukları bir araçta yaptıkları aramada özel yapım 9 adet kağıtlara emdirilmiş bonzai ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından plakası tespit edilen Y.Y. idaresindeki aracı ilçe girişinde uygulama noktasında durdurdu. Araçta arama yapan polis ekipleri, özel yapım olan 9 adet kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirdi. Araç sürücüsü Y.Y. gözaltına alınırken, uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 40-45 bin lira civarında olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Y.Y., Seydişehir Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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