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Konya'da pandemi hastanelerindeki kapasite doluluk oranına ulaştı

Konya’da pandemi hastanesi olarak belirlenen iki hastanenin kapasitenin dolması üzerine yeni tespit edilen vakaların mağduriyet yaşamamaları adına bulundukları yerlerdeki hastanelere müracaat edebilecekleri ve tedavi altına alınabilecekleri öğrenildi.

Konya'da pandemi hastanesi olarak belirlenen iki hastanenin kapasitenin dolması üzerine yeni tespit edilen vakaların mağduriyet yaşamamaları adına bulundukları yerlerdeki hastanelere müracaat edebilecekleri ve tedavi altına alınabilecekleri öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, Konya'da normalleşme sürecinin ardından korona virüs vakalarında artış yaşandı. Daha önce kentin pandemi hastanesi olarak belirlenen Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Beyhekim Devlet Hastanesinin kapasitesinin vaka artışları nedeniyle dolduğu öğrenildi. Yeni tespit edilecek vakaların, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına bulundukları yerlerdeki hastanelere müracaat edebilecekleri ve o hastanelerde tedavi altına alınabilecekleri kaydedildi. İlçelerde tespit edilen hastalarında, ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alınacağı öğrenildi. Kentte yaşanan vaka artışının Sağlık Bakanlığı tarafından da takip edildiği belirtildi.

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