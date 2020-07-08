Konya'da pazar yerinde bıçaklı kavga: 2 yaralı

Konya'nın Yunak ilçesinde pazar yerinde bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, ilçede çarşamba günleri kurulan pazar yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazarda karpuz satan iki esnaf arasında çıkan tartışma büyüdü. Tezgahtaki bıçaklarla birbirine saldıran satıcılardan O.U. karnından aldığı bıçak darbesiyle, H.T. ise kalçasından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar tedavilerinin yapılması için Akşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.