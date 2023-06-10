Konya'da pikap ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde pikap ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Yüzbaşı Varol Caddesinde kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S.G. idaresindeki 42 GF 888 plakalı pikap ile 14 yaşındaki N.A.S.'nin kullandığı plakasız elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü N.A.S. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla kaldırıldığı Kulu Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.