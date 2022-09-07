Konya'da piyasa değeri 215 bin lira olan tütün ve tütün malzemesi ele geçirildi

Konya'nın Çumra ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 215 bin lira olan tütün ve tütün malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çumra ilçesi Bardakçı Mahallesinde ikamet eden şüpheli bir şahsın, kaçan tütün ve tütün malzemeleri satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adreste yapılan aramada, toplam piyasa değeri 215 bin lira olan; 46 kilo 648 gram tütün, 42 bin 989 adet boş makaron, 5 bin 450 adet dolu makaron, bin 464 adet kesilmiş bandrol, 6 adet makaron doldurma makinesi ve 3 paket kilitli poşet ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde ele geçirilen eşyalara ve malzemelere el konuldu. İkamet sahibi ise ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.