Konya'da polis denetimleri sürüyor

Konya'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri denetimlere devam ediyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. Şehrin birçok farklı yerinde oluşturulan uygulama noktalarında araçlarıyla trafiğe çıkanlar polis ekipleri tarafından kontrol edildi. Polis ekipleri araçları tek tek durdurarak yolcu ve sürücülerin kimliklerini ve sokağa çıkma izinlerini inceleyip kurallara uyulup uyulmadığını denetledi. Denetimlerin kısıtlama sona erene kadar devam edeceği öğrenildi.