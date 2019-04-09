Konya'da Polis Haftası etkinlikleri başladı

Konya'da Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü kutlamaları çeşitli programlarla başladı.

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü kutlamaları ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı. Ardından polis teşkilatı mensupları Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından görevi başında şehit düşen polis mensuplarının Konya Polis Şehitliğinde bulunan kabirleri ziyaret edildi. Konya Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve emniyet mensuplarının katıldığı programda şehitler için dua edilerek, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı. Program Kapu Cami'nde şehit polisler adına okutulan mevlitle devam etti.