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Konya'da polisin operasyonunda 23 kilo eroin ele geçirildi

Konya’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir araçta 23 kilo 432 gram eroin ele geçirildi.

Konya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir araçta 23 kilo 432 gram eroin ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince müşterek yapılan detaylı çalışmanın ardından operasyon için düğmeye basıldı. Ekipler, merkez Karatay ilçesinde bir araca operasyon yaptı. Hafif ticari araçta hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada köpek aracın sürücü koltuğu taban kısmına tepki verdi. Araçta yapılan detaylı aramada 23 kilo 432 gram eroin ele geçirildi. Konu ile alakalı gözaltına alınan 3 kişiye Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve/veya Nakletmek suçundan işlem yapıldı.

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