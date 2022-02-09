İhlas Haber Ajansı

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Konya'da projektörle avlandığı iddia edilen 4 kişi yakalandı

Konya’nın Derebucak ilçesinde, yasak olduğu halde gece saatlerinde projektör ışığıyla kara avcılığı yaptığı öne sürülen 4 kişiye toplamda 13 bin 500 liralık idari para cezası kesildi.

Konya'nın Derebucak ilçesinde, yasak olduğu halde gece saatlerinde projektör ışığıyla kara avcılığı yaptığı öne sürülen 4 kişiye toplamda 13 bin 500 liralık idari para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, Derebucak ilçesinde gece saatlerinde gerçekleştirdiği av koruma ve kontrol faaliyetlerine yönelik denetimlerinde ellerinde projektör ışığıyla yasa dışı olarak avlandığı öne sürülen 4 avcıyı yakaladı. Ekipler, avda kullanılan iki adet ruhsatsız ve takozsuz yarı otomatik tüfeğe el koyarken, 4 kişiye toplamda 13 bin 500 liralık idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Doğa bekçilerinin yasa dışı avcılığın önüne geçilmesine yönelik denetimlerinin kesintisiz devam edeceği bildirildi.

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