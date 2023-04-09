Konya'da Ramazan ayında klasik baklava rağbet görüyor

Konya'da iftar sonrası vazgeçilmez lezzet haline gelen baklavada talepler artarken, baklavacılar Ramazan ayında klasik baklavanın rağbet gördüğünü söyledi.

Türk mutfağının en önemli tatlıları arasında yer alan baklava üretiminde Ramazan ayı yoğunluğu sürüyor. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Konya'daki baklavacılarda vardiya çifte dönerken, artan talepler sonrası firmalardaki baklava üretiminde artış yaşanıyor. Ramazan aylarında Konya'da klasik tatlıların fazla tüketildiğini ifade eden Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Kadir Kağnıcıoğlu, “Ramazan ayında fıstıklı ve tereyağlı tatlılar daha çok tercih ediliyor. Yani normal klasik baklavamız daha çok gitmektedir. Antep usulü dediğimiz tatlılarımız da var, onlar biraz daha fiyat olarak daha yüksek olduğu için yavaş gidiyor diyebiliriz. İnsanlar bütçesine göre alıyor. Ama normal klasik baklavamızı daha çok satıyoruz. Vatandaşlarımızdan da açık alanlarda, açık yerlerden tatlı almamalarını istirham ediyoruz, hijyen kurallarına uygun olmuyor” dedi.

“Baklavacılık işi aşk işi, aşkla bu işi yapmayan düzgün bir baklava çıkartamaz ”

18 yıllık baklava ustası Halil Acar, baklava yaparken kullandıkları ürünlerin hepsinin farklı yörelerden geldiğini belirterek, "Antep yöresinin fıstığı, Urfa yöresinin sadeyağı bizim için olmazsa olmaz. Yine Antep yöresinin farklı bir ununu kullanıyoruz. Konya Ovası'nın unu bizim için çok değerli. Tokat'ın Reşadiye ilçesinden de özel olarak cevizimiz geliyor. Bu ürünleri harmanlayıp müşterilerimize sunuyoruz. Biz bu olaya biraz daha farklı bakıyoruz. Çünkü baklavacılık işi aşk işi, aşkla bu işi yapmayan düzgün bir baklava çıkartamaz ortaya. Herkes usta olabilir, bu ürünlerin tedarikini sağlayabilir ama bu işi aşkla ve hevesle yapamaz. Biz o yüzden her zaman şunu söylüyoruz. Diyoruz ki, bizim ilk aşkımız işimiz, ikinci aşkımız eşimiz diye. Böyle de bir esprili tarafı var. Yani bu işi sevmeyen yapamaz. Ramazan'a özel olarak da kadayıf çeşitlerinde bir yoğunluğumuz var. Bir de sütlü kadayıfımız var. Onun harici yine en fazla satılan ürünümüz de yine tercih edilen fıstıklı baklava. Genelde bayramlarda fıstıklı ve cevizli baklava daha çok tercih ediliyor. Artık son yıllarda küçük dilimliler daha çok tercih edilmeye başlandı. Çünkü küçük dilimli olduğu için daha fazla misafire ikram edileceğinden dolayı. Küçük dilimli tatlılar daha da fazla ilgi görmeye başladı” dedi.

“Baklavanın rengi altın sarısı renginde, altı da hafif kızarmış kahverengimsi olur”

Baklava alan vatandaşlara uyarıda bulunan baklava ustası Halil Acar, “Bir kilo baklavada ortalama 28 ile 30 dilim çıkar. Glikoz, ürünü ağırlaştırır ve tok tutar, yani bozulmasını önler. Biz günlük üretim yaptığımız için bizim baklavamız haftalarca, günlerce tezgahımızda durmaz. Biz ertesi güne kalan ürünü kesinlikle sunmayız. Burada vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken husus baklava dilimi standart olur. Her yere gittiğinizde baklavanın dilimi aynıdır. Santimine varana kadar aynıdır. 1 kiloluk kutuda ortalama 28-30 dilim, yarım kiloluk kutuda da 15 dilim çıkar. Yani baklavanın kalitesini şerbet oranını anlayabilmek için kutunun içerisindeki adeti bile saysalar oradan anlayabilirler. Yine ayrıca baklavanın rengi altın sarısı renginde olur. Üstü, altı da hafif kızarmış kahverengimsi olur. Buradan iyi bir baklavanın nasıl olduğunu anlayabilirler” şeklinde konuştu.

Halil Acar, baklava fiyatının 200 ile 400 lira arasında değiştiğini beliterek, "İyi bir baklava ortalama 200 ile 250 lira arasında alınır diye düşünüyorum. Çünkü şu anki son güncel fıstık fiyatlarını ve sade yağ, tereyağı fiyatlarını düşündüğümüzde ortalama iyi bir baklava 200 ile 250 arasında. Yine bu fıstık oranı arttıkça rakamlar değişiyor” diye konuştu.