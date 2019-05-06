Konya'da Ramazan ayının ilk teravih coşkusu yaşandı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının ilk teravih namazı sonrası Sultan Selim Cami'nde vatandaşlarla buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile birlikte Ramazan ayının ilk teravih namazı sonrası Sultan Selim Cami'nde vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden Başkan Altay, mübarek ayın Konya'da huzur içinde idrak edilmesi için her türlü tedbiri aldıklarını ifade etti. Başkan Altay, “İnşallah her Ramazan akşamı teravihlerde farklı camilerde hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Ramazan'ın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Ramazan'ı Ramazan gibi yaşamak gerekiyor. Anne ve babaların çocuklarını mutlaka teravihlere götürerek onlara da Ramazan'da namaz alışkanlığı kazandırmalarını istirham ediyorum. İnşallah hep birlikte güzellikler içinde bayrama ulaşırız” diye konuştu.