Konya'da Ramazan'ın ilk cuma namazında camiler doldu taştı

Konya'da Ramazan ayının ilk cumasında vatandaşlar camilere akın etti.

Konya'da 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının ilk cuma namazında vatandaşlar camileri doldurdu. Özellikle Mevlana Müzesi yanında bulunan tarihi Sultan Selim Camisi'ne gelen vatandaşlar içeride yer bulamayınca dışarıda namaz kılmak zorunda kaldı. Seccadelerini Mevlana Meydanı'na seren vatandaşlar, cuma namazını eda etti. Kentin birçok camisi de Ramazan ayının ilk cumasını kılmak için vatandaşlar tarafından dolduruldu.

Cuma namazının ardından vatandaşlar, Ramazan ayının tüm İslam alemine hayır getirmesi dileğinde bulundu.