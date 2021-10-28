Konya'da refüje çarpan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, refüje çarptıktan sonra kabini yerinden çıkarak öne eğilen saman yüklü kamyonun sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Erdoğmuş'un kullandığı 42 BEM 03 plakalı saman yüklü kamyon, ilçeye bağlı Karaali Mahallesinden yola çıktıktan sonra Yenidoğan Mahallesi yol ayrımındaki kavşağa geldiğinde refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yerinden çıkan kabin, öne eğildi. Kazada ağır yaralanan kamyon sürücüsü Mustafa Erdoğmuş, olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Mustafa Erdoğmuş, götürüldüğü acil serviste yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsünün seyir halinde iken kalp krizi geçirmiş olabileceği ve kazanın da bundan kaynaklı yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Mustafa Erdoğmuş'un cenazesi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırılırken, kesin ölüm sebebinin ise yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.