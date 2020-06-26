İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'da refüje çarpan otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı

Konya’nın Akşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje çarptıktan sonra takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje çarptıktan sonra takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


Kaza, Akşehir-Afyonkarahisar yolu meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar'dan Akşehir istikametine seyir halinde olan Fevzi Karagöz (55) yönetimindeki 42 ABU 014 plakalı otomobil, Atakent Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüje çıkan otomobil trafik işaret levhalarına çarptıktan sonra takla attı. Kazada araçta bulunan Bahide Karal (49) olay yerinde, sürücü Fevzi Karagöz hastaneye sevk edilirken, araçta bulunan yolculardan Hatice Bezciyarar (78) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan Necattin K. (50) ile Emrah K. (19) da tedavileri yapılmak üzere Konya'ya sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.