İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Konya'da refüje çarpan tır devrildi: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan tırın refüje çarptıktan sonra devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan tırın refüje çarptıktan sonra devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, saat 14.00 sıralarında Kulu ilçesi Aktaş köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Kırıkkale yönüne giden Yunus T. idaresindeki 66 AAK 055 plakalı tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpan tır, karşı şeride geçip devrilerek yan yattı. Kazada yaralanan tır sürücüsü Yunus T., olay yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.