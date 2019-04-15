Konya'da refüje çarpan tır devrildi: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan tırın refüje çarptıktan sonra devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan tırın refüje çarptıktan sonra devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Kulu ilçesi Aktaş köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Kırıkkale yönüne giden Yunus T. idaresindeki 66 AAK 055 plakalı tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpan tır, karşı şeride geçip devrilerek yan yattı. Kazada yaralanan tır sürücüsü Yunus T., olay yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.