Konya'da restoran kundaklayan şüpheli yakalandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde bir restoranı kundaklayan şüpheli, polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir restoran kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı. Yangın sonrası çalışma başlatan Seydişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri iş yerini yakan kişinin İ.K. (17) olduğunu tespit ederek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.K. adliyeye sevk edildi. Şüpheli İ.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Şüpheli İ.K'nin ifadesinde, gece saatlerinde bir kişi ile kavga ettiğini ve bu kişinin iş yeri sahibine çok benzemesinden dolayı iş yerini yaktığını söylediği iddia edildi.