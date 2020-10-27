Konya'da risk grubundaki Covid-19 vakalarına yakın takip

Dr. Mehmet Koç, 31 ilçe sağlık müdürü ve entegre ilçe devlet hastanelerinin başhekimleri ile telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Toplantıda, filyasyon ekiplerinin çalışmaları ve 60 yaş üzeri olan ve kronik hastalığı olan vatandaşlardan Covid-19 teşhisi konulanların takibinde dikkat edilmesi gereken hususlar masaya yatırıldı.

Yapılan telekonferans toplantısında ilçelerin filyasyon ekip sayılarındaki son durumları ve filyasyon süreleri istatistiksel veriler eşliğinde ele alındı. Toplantıda ayrıca 60 yaş üzeri olan ve kronik hastalığı olan vatandaşlardan Covid-19 teşhisi konulanların takibinde dikkat edilmesi gereken hususlar masaya yatırılarak bu tür hastalar ile ilgili alınan yeni önlemler sağlık yöneticileri ile paylaşıldı. Pandemi ile mücadelede vakaların en hızlı şekilde yönetilebilmesinin önemine değinerek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Koç, “Şehrimizde kurduğumuz pandemi takip sistemi şu anda çok güzel bir şekilde çalışıyor. Filyasyon süremiz ve ekip başına düşen filyasyon sayımız Türkiye ortalamasının altına inmiş durumda. PCR testlerini erken sonuçlandırma adına aldığımız önlemler sayesinde laboratuvar onaylanma süremiz 7 saate düşmüş vaziyette. Yapılan tüm bu çalışmalar tedaviye en kısa sürede başlamamıza olanak sağlıyor ve pnömoni oranlarımızı hızla düşürüyor” dedi.

Konya'da ortalama filyasyon süresinin 4 saate indiğini de vurgulayan Prof. Dr. Koç, “Vaka sayısı az olmasına rağmen ortalama filyasyon süresi Konya ortalamasının üzerinde olan bazı ilçelerimiz var. Bu ilçelerimizin en kısa sürede gerekli önlemleri alarak şehir ortalamamızı yakalamaları gerekiyor” diyerek ortalama filyasyon süresi yüksek olan ilçe sağlık müdürlerine uyarı ve önerilerde bulundu.

Risk grubundaki Covid-19'lu vakalara yakın takip

60 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan Covid-19'lu vakaların yönetimi ile ilgili olarak bazı yeni önlemleri de hayata geçireceklerini sağlık yöneticileri ile paylaşan Prof. Dr. Koç, “Bu tür hastalarımızın tedavilerinin evlerinde değil hastanelerimizde başlanmasını önemsiyoruz. 60 yaş üzeri veya kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın ilk tetkiklerini ve kontrollerini hızlı bir şekilde yapmalı ve hastanede tedavi altına almalıyız. Bugünden itibaren günlük raporlamalarla bu hastalarımızı takip edeceğiz. Bunun için her ilçemizde 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vakaları kontrol edecek bir koordinatör görevlendirilmesini sağlayacağız. Koordinatörlerimiz bulundukları ilçede bir gün önce testi pozitif çıkan vakaların takibini yaparak hastaneye yatış işlemlerini organize edecekler. Hastanelerimizde de bu tür hastalarımızın koordinasyonunu yapacak bir sağlık çalışanımız sorumlu olacak ve bu iki arkadaşımız sürekli iletişim halinde bulunarak 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan bütün hastalarımızı yakından takip edecekler. Takip edilen hastaların durumları ile ilgili olarak da il sağlık müdürlüğü kriz koordinasyon merkezimize rapor sunacaklar” diye konuştu.

Toplantının ikinci kısmında ise ilçe sağlık müdürleri ve hastane başhekimleri de söz alarak süreç ile ilgili yaşadıkları sorunları İl Sağlık Müdürü Koç ile paylaşarak çözüm yolları konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.