İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde birçok adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel Harekat polisinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda uyuşturucu tacirleri gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen kişileri yapılan incelemeler doğrultusunda tespit etti. Yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin adresleri belirlendi. Bu kapsamda sabah saatlerinde belirlenen adreslere Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Özel Harekat polisi destekli şafak operasyonu düzenlendi. 14 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.


Yapılan baskınlar sonrası Narkotik köpeği Oscar evlerde arama yaptı. Evlerde yapılan aramalarda 4,3 gram eroin, 58,3 gram esrar, 211 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.