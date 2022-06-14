Konya'da sağanak, su baskınlarına neden oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında su baskınları meydana geldi. Yağışlar nedeniyle bir sitenin zemin katı ve bahçesi, yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki duvarına kadar suyla doldu.

Kulu ilçesinde saat 13.00 sıralarında etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kent genelinde etkisini gösteren sağanak yağmur sonrası birçok yerde su baskınları yaşandı. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan Aşır Hoca Sitesi'nin zemin katları ve bahçesi yağmur sebebiyle sular altında kaldı. Su baskını nedeniyle binada vatandaşlar mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki bahçe duvarına kadar suyla kaplanan sitenin bahçesinde su tahliye çalışması başlattı. Sağanak yağış sonrası itfaiye ekiplerine çok sayıda su baskını ihbarında bulunulduğu öğrenildi. Görevlilerin ilçe genelindeki su baskınlarına müdahalesi sürüyor.

Yaşanan su baskını sonrası Aşır Hoca Sitesi'ne gelerek incelemelerde bulunan Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, "Yağışlar nedeniyle Gökdere mevkiinden gelen sel suları maalesef apartmanların bodrum ve zemin katlarını doldurdu. Ama Allah'a şükür herhangi bir maddi kayıp ve can kaybı yok. Bizi sevindiren bu. KOSKİ ekipleri, itfaiye ve belediye ekipleri hep birlikte çalışıyorlar. Bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Allah beterinden saklasın" dedi.

Vatandaşlar da öğle saatlerinde başlayan yağmurun ikindi saatine kadar devam ettiğini ve sonrasında her yerde su baskınlarının olduğunu söyledi.