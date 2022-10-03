Konya'da "Sağlığa Yürüyoruz" etkinliği düzenlendi

Konya'da Dünya Yürüyüş Günü çerçevesinde "Sağlığa Yürüyoruz" etkinliği düzenlendi.

Uluslararası Herkes İçin Spor Federasyonu (TAFISA) tarafından 1991 yılında başlatılan ve 3-4 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla Konya'da etkinlik düzenledi. Kızılay ve sivil toplum örgütlerinin katılım sağladığı yürüyüş Kılıçarslan Meydanında başladı, Kayalı Park'ta son buldu. Sağlık için yürüyen vatandaşlar, sağlıklı yaşama dikkat çeken dövizlerle farkındalık oluşturdu.

Yürüyüşten sonra açıklamalarda bulunan Konya Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi İlker Özkan, “Uluslararası Herkes İçin Spor Federasyonu 3-4 Ekim'de eş zamanlı olarak tüm Türkiye'de düzenlediği yürüyüşleri için biz de Kızılay ve sivil toplum örgütleri olarak hep beraber Kılıçarslan Parkı'ndan başlayıp Kayalı Parkta yürüyüşümüz. Son dönemdeki pandemi döneminde oluşan sağlık sorunlarından dolayı sağlıklı yürüyüş için yürümeye dikkat çekmek için bu organizeyi yaptık” şeklinde konuştu.