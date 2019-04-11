Konya'da sağlık çalışanlarına etkili iletişim eğitimi

Konya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde görev yapan yaklaşık 1000 sağlık çalışanına ‘Etkili iletişim, halkla ilişkiler, kriz yönetimi, kurum kültürü ve aidiyet bilinci' konulu eğitim düzenlendi.

Öğretim Görevlisi Mustafa Öztürk tarafından verilen eğitimler sonunda sağlık çalışanlarına sertifikaları İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç'un da katıldığı program ile verildi.

Konya'da acil sağlık hizmetlerini sunan yaklaşık 1000 kişilik bir sağlık ordusuna bu eğitimlerin verildiğini vurgulayarak konuşmasına başlayan Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Ergin, “Konya'ya hizmet etme adına aslında hep birlikte bir yolculuk yapıyoruz. Bu yolculuğun sonu ile ilgili hedeflerimiz var. Bu hedeflerimize ulaşma adına en büyük hazinemiz siz çalışanlarımızdır. Bu nedenle bu tür eğitimlere büyük önem veriyoruz” dedi.

Acil sağlık hizmeti sunan çalışanların, en zor anlarında vatandaşların yanında olduklarını söyleyen Dr. Ergin, “Bize nerede ihtiyaç varsa biz oradayız. Vatandaşlara en iyi sağlık hizmetini sunan kurum olmak istiyor bunun için emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Amacımız sağlık hizmetlerinde kaliteyi daha ileriye taşımak”

Amaçlarının sağlık hizmetlerinde kaliteyi daha ileriye taşımak olduğunu belirten Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç da, hasta ve yakınlarının davranışlarını etkili bir iletişim kurarak çözebilmenin ve onların tavırlarını önceden anlayabilmenin sağlık alanında çok önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Koç, “Bizler kendimize değer vermeli, yaptığımız işe değer vermeli ve en önemlisi de hizmet sunduğumuz insanlara değer vermeliyiz. Bunu sağladığımız zaman hem bizler hem de hizmet alan vatandaşlarımız mutlu olacaktır. Bu eğitim faaliyetlerimizin temelini işte bunlar oluşturmaktadır” dedi.

Prof. Dr. Koç, “Hastasının durumu hakkında endişeli bir bekleyiş içerisinde olan hasta yakını ile iyi bir iletişim kurmak yaşanabilecek çoğu sıkıntının daha başlamadan sona ermesini sağlayabilir. Sağlıkçıların işi hep dertlilerledir. Bu nedenle karşıdaki insanın halinden anlamamız gerekiyor. Halden anlamak, hem kendimizi hem karşıdakini düşünmeyi gerektiriyor. Bu eğitimler sayesinde sağlık çalışanları kendi psikolojilerini de iyi yönetme kabiliyeti kazanıyorlar” diyerek eğitim programının önemine değindi.

1-11 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenen ve günde yaklaşık 100 sağlık çalışanın katıldığı eğitim programı hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.