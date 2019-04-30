Konya'da sağlıklı yaşam için hareket etkinliği düzenlendi

Konya'da sağlıklı yaşamın teşviki, obezitenin önlenmesi ve fiziksel aktivitenin desteklenmesi amacıyla bu yıl 2'ncisi düzenlenen Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı spor etkinlikleriyle gerçekleştirildi.

Dumlupınar Futbol Sahası'nda düzenlenen spor etkinliğinin açılış konuşumasını yapan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, “Geleceğimiz olan gençlerimizin kronik hastalıklardan korunmasını amaçlıyor ve sağlıklı bir nesil yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz. Ülkemizde artık koruyucu sağlık hizmetlerine önem vererek gençlerimize hasta olmadan sağlıklarının kıymetini öğretmeyi amaçlıyoruz. Okullarımızda beyaz bayrak ve beslenme dostu programlarımız sayesinde çocuklarımızı sağlıklı beslenmeye teşvik edici uygulamalar yapıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Koç, Konya'da vatandaşlarımızı obeziteden korumak amacıyla Obezite Merkezi kurulduğunu ve bu merkezimizde güzel neticeler alındığını söyledi.

Konya Vali Yardımcısı Fazıl Akgün ise, çocukların sağlıksız gıda ürünlerinden uzak tutulması gerektiğini vurgulayarak, “Çocuklarımıza beslenme alışkınlığı edindirmek de başarılı olduğumuzu söylemek çok zor. Çocuklarımızın fast food diye tabir ettiğimiz sağlıksız gıdaları tüketmesi sonucu maalesef obeziteye yakalanma riski artıyor. Biz bunlara karşı tedbir almadığımız sürece sağlıksız bir nesil yetişmesine sebep olacağız dedi. Sağlıklı beslenmenin tek başına yeterli gelmediğini, çocuklarımızı çok ufak yaşlardan itibaren fiziksel aktivitelere ve spor yapmaya teşvik etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan kaşık ve efe folklor oyunları sergilendi. Renkli gösterilere sahne olan etkinlik futbol maçı, folklor oyunları, jimnastik gösterisi vb. spor aktiviteleri ile sona erdi.