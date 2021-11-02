Konya'da sahte deterjan operasyonu

Konya'da polisin düzenlediği operasyonda, tanınmış markaların paketlerine doldurulan sahte üretim toz deterjan, deterjan ham maddesi, deterjan ambalajları ele geçilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, merkez Meram ilçesi Çomaklı Mahallesinde sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde sahte deterjan üretildiğini tespit etmesi üzerine çalışma başlattı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis, A.B. isimli şüpheliye ait iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada, çeşitli markalara ait paketlenmiş ve satışa hazır hale getirilmiş 1.300 kilogram sahte üretim toz deterjan, deterjan yapımında kullanılan 8 bin 460 kilogram deterjan ham maddesi, 150 kilogram sahte üretim sıvı bulaşık deterjanı ile çeşitli markalara ait 870 adet boş deterjan ambalajı ve paketleme makineleri ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.