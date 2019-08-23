Konya'da sahte içki imalatı yapılan eve baskın

Konya'nın Ereğli ilçesinde, sahte içki üretimi yapılan bir eve baskın düzenlendi, çeşitli düzenekler ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar kapsamında B.D. (50) isimli şahsın sahte içki üretimi yaptığı bilgisinin alınması üzerine çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında şahsa ait ikamete baskın düzenlendi. Evde yapılan aramalarda sahte içki üretiminde kullanılan düzeneklerle birlikte yaklaşık 250 litre civarında sahte alkol karışımı ele geçirildi. Polis ekipleri evde incelemeler yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.