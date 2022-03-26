Konya'da sahte plaka operasyonu

Konya'da sahte plaka bastığı belirlenen bir iş yerine yapılan baskın sonucunda çok sayıda sahte plaka ve malzemeler ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya'nın Ereğli ilçesinde İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince 'resmi belgede sahtecilik' suçlarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, bir iş yerinde sahte plaka basıldığı bilgisi üzerine ekipler tarafından belirlenen adrese baskın yapıldı. İş yerinde yapılan aramada 48 adet sahte plaka, 1 adet sahte plaka yapımında kullanılan pres makinesi, 1 adet hidrolik kompresör, 1 adet mühür baskı makinesi, 1 adet Şoförler Odası Federasyonu ibareli soğuk mühür ve çok sayıda sahte plaka basımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.