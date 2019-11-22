Konya'da sakarmeke avcısına 13 bin 526 lira ceza

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 18 sakarmeke kuşunu kaçak bir şekilde avladığı tespit edilen şahsa toplamda 13 bin 526 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şube Beyşehir Şefliği ve İlçe Jandarma ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucunda bir kişinin kaçak avcılık yaptığı tespit edildi. Çalışmalar kapsamında 18 adet sakarmeke kuşu avlamış olan şahıs, suçüstü yakalandı. Yakalanan şahsa 4915 sayılı kanununa muhalefetten 4 bin 616 lira idari para ve 8 bin 910 lira tazminat cezası toplamda 13 bin 526 lira para cezası kesildiği öğrenildi.