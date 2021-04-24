Konya'da saman balyaları yandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan yangında saman balyaları ve hayvan yemleri yandı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli ilçesi Cinler Mahallesinde Aydın ve Duran Sapa'ya ait hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangında, açık alandaki saman balyaları alev alırken, hayvanlara ait yemler de yandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevredeki vatandaşların da desteğiyle yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu alevler çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında büyük çapta maddi hasar oluşurken, soruşturma başlatıldı.