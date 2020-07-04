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Konya'da saman yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Beyşehir-Akseki Karayolunun 23. kilometresi Üstünler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T. S. yönetimindeki 42 H 9778 plakalı saman yüklü kamyon, Beyşehir'den Antalya yönüne seyir halindeyken virajı alamayarak devrildi. Saman yüküyle birlikte yan yatan kamyondan yaralı olarak çıkarılan S.D. ve Faruk G. ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kamyon sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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