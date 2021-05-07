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Konya'da sarı benekli semender görüntülendi

Konya’nın Halkapınar ilçesinde, nesli tükenmekte olan benekli Anadolu su semenderi görüntülendi.

Konya'nın Halkapınar ilçesinde, nesli tükenmekte olan benekli Anadolu su semenderi görüntülendi.


Halkapınar ilçesi Osmanköseli Mahallesi'nde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan benekli Anadolu semenderi bir vatandaş tarafından görüntülendi. Genellikle yağmur sonrası ortaya çıkmasıyla bilinen ve Türkiye'ye özgü endemik bir tür olan benekli Anadolu semenderi, “yağmur yağdıran böcü” olarak da adlandırılıyor.

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