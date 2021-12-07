Konya'da Şeb-i Arus programları başladı

Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (Şeb-i Arus) başladı.

Etkinliklerde, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Hazreti Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, belediye başkanları ve protokol mensupları Şems-i Tebrizi Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti. Türbede Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Daha sonra Mevlana Meydanı'na kadar “İrfan Vakti” yürüyüşü gerçekleştirildi. Meydanda düzenlenen Nevbe merasiminin ardından katılımcılar Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Mevlana Müzesi'nde Gülbang duası okundu. Etkinlikler kapsamında Mevlana Kültür Merkezinde sergi açılışı da gerçekleştirildi.