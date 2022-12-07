Konya'da Şeb-i Arus programları başladı

Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (Şeb-i Arus) başladı.

Program Şems-i Tebrizi Hazretleri'nin türbesinin ziyaret edilmesiyle başladı. Türbede Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Daha sonra Mevlana Meydanı'na kadar “Dostluk Vakti” yürüyüşü gerçekleştirildi. Meydanda düzenlenen Nevbe merasiminin ardından Mevlana Müzesi ziyaret edildi. Mevlana Hazretleri Türbesi'nde Gülbang duası okundu. Etkinliklere, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Hazreti Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ve protokol mensupları katıldı.