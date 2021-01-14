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Konya'da sebze meyve yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, sebze ve meyve yüklü kamyonetin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, araç sürücüsü yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sebze ve meyve yüklü kamyonetin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, araç sürücüsü yaralandı.


Kaza, Beyşehir-Isparta Karayolu'nun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa E. (64) yönetimindeki 06 ALC 45 plakalı kamyonet, Beyşehir yönüne seyir halinde iken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu tarlaya devrildi. Kazada yaralanan sürücü, adrese sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kaza sonrası, kamyonetin kasasındaki meyve ve sebzeler tarlaya saçıldı. Sürücü, hayati tehlikesi bulunması sebebiyle Konya'ya sevk edildi.

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