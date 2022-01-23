Konya'da Şehir Konferanslarının konuğu Hayati İnanç oldu

Konya Büyükşehir Belediyesinin kültür ve sanat faaliyetlerinden olan Şehir Konferansları'na yazar Hayati İnanç konuk oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şehir Konferansları'nda Yazar Hayati İnanç, “Can Veren Pervaneler, Hayata Şiirden Bakmak” konulu konferansla Konyalılarla buluştu. Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da katıldı.

Açılışta salonu dolduran katılımcılara hitap eden Başkan Altay, “Şehir Konferansları'na Hayati İnanç hocamızla besmele çekiyoruz. İnşallah bundan sonra bu tür etkinlikleri sürekli olarak sevdiğiniz, ilgi gösterdiğiniz, gönül dünyamızın insanlarıyla devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Özellikle Kitap Günleri'ne şehrin gösterdiği ilgi, alaka ve Kitap Günleri'nde yaptığımız söyleşilere oluşan destek bu konuda bizi çok cesaretlendirdi. Bugün bunu da perçinlemiş oldunuz. Siz bizimle beraber olduktan sonra başaramayacağımız iş yok” diye konuştu.

"Bin yıllık hikayenin görüntüsü bu"

Daha sonra Yazar Hayati İnanç, salonu hınca hınç dolduran Konyalılara hitap etti. Programa olan yoğun ilgi karşısında memnuniyetini dile getiren İnanç, “Böyle bir topluluğu insan ancak şöyle takdir eder; ‘Allah nazardan saklasın.' İnsanlar bir araya gelemiyorlar. Ancak bir eğlence olduğunda, top, pop gibi vesilelerle, sun-i birliktelikler oluyor. Ama burada top yok, pop yok, eğlence yok. Sözden başka bir şey yok. Ama buraya bu ilgi varsa bunun bir arka planı var. Bir sebebi var. Bin yıllık hikayenin görüntüsü bu. Selçuklu'nun başkenti Konya. Hz. Mevlana'nın istirahatgahı muazzam bir nimet aslında. Yer altı dünyasıyla irtibatı kesmemek lazım. Çünkü onlar olmasa biz böyle değildik” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Konferansları ile bundan sonra her ay düzenli olarak, ülkenin tanınmış şair, yazar, akademisyen ve araştırmacılarını kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında Konyalılarla buluşturacak.