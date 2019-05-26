Konya'da Şehir Tiyatrosu, kültür hayatının önemli bir parçası oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Konya'nın kültür ve sanat hayatına önemli katkıda bulunuyor. Bu sezon perdelerini 23 Ekim 2018'de Abdülhamit-Ateş Çemberi oyunuyla açan Şehir Tiyatrosu, devamında Asım-Bir Varoluş Mücadelesi, Bir Yunus Hikayesi-Kumdan Şehir, Amak-ı Hayal, 80 Günde Devri Alem, Tatar Çölü, Cimri, Hay Aksi, Vecihi Hürkuş, Sürgün, Ziyafet Sofrası ve Vuslat isimli oyunları sahnelerken, oynanan oyunlar tiyatro severlerden de tam not aldı. Kelebek Avcısı, Babaannemin Çantası, Neşeli Yuva, Oburcuk ve Kuyudaki Aslan adlı çocuk oyunlarıyla Konyalı çocuklara da keyifli anlar yaşatan Şehir Tiyatrosu, sezonu Kuyudaki Aslan oyunuyla kapattı. Konya'nın kültür ve sanat hayatının önemli bir parçası olmayı başaran Şehir Tiyatrosu, 2018-2019 sezonunda 5'i çocuk oyunu olmak üzere 17 oyunla izleyicisinin karşısına çıktı. Sezon boyunca oynanan oyun sayısı 119'a ulaşırken, toplamda 62 bin 275 sanatsever takip etti. Şehir Tiyatrosu yeni sezonda farklı oyunlarla izleyicilerin karşısına çıkacak.