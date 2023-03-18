Konya'da şehitler anıldı

Konya'da, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 108. Yıl dönümünde şehitler törenle anıldı.

Konya Şehitliğindeki anma törenine, Vali Vahdettin Özkan, askeri ve mülki erkan, şehit yakınları, gaziler ile öğrenciler katıldı. Şehitlik Anıtına çelenklerin koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmanın ardından Vali Vahdettin Özkan, Şehitlik Defterini imzaladı.

Vali Özkan, bu kutsal toprakların, aziz şehitlerin ve gazilerin emaneti olduğunu belirterek, “Sizlerin emaneti olan bu vatanı, hiçbir vakit içerdeki hainlere ve dışardaki düşmanlara teslim etmedik ve asla etmeyeceğiz. Millet olarak; aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi asla unutmadan onların aziz hatıralarını her daim yaşatmaya söz veriyoruz. İstiklalimizin dönüm noktası olan Çanakkale Zaferi'nin 108. Yıl dönümünü kutluyorum. Şanlı tarihimizin ilk gününden bugüne kadar canlarını feda eden bütün aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman gazilerimizi sonsuz rahmet ve minnetle anarak aziz hatıraları önünde tazimle eğiliyorum” dedi.

Törenin ardından şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılarak dua edildi. Törene katılan ve Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan çatışmada 18 Kasım 2012'de şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Nihat Gün'ün annesi Sıdıka Gün, “Çanakkale'de şehit olan bütün şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Bir anne ‘Oğlum git, vatanımız için, bayrağımız için, ezanlarımızın dinmemesi şehit ol gelme' demiş. Elbette ki biz de yavrularımızı şehit verdik. Ne mutlu ki o gururla yaşıyoruz. Mekanları cennet olsun. Diyecek çok söz var da, kelimelere sığmıyor” diye konuştu.

Mevlana Kültür Merkezi'nde devam eden anma programında ise şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Çanakkale Savaşı'nın hikayesinin anlatıldığı video gösteriminin ardından öğrenciler tarafından tiyatro gösterisi yapıldı.