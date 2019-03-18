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Konya'da Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü törenleri

Konya’da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104.

Konya'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıldönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.


Konya Şehitliğinde düzenlenen törene, Vali Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, askeri ve mülki erkan, şehit ve gazi yakınları ile öğrenciler katıldı. Şehitlik Anıtına çelenklerin koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende Vali Cüneyit Orhan Toprak, şeref defterini imzaladı. Törenin ardından Vali Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, protokol mensupları, şehit yakınları ve gaziler, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakarak dua etti.

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