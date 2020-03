Konya'da şehitler için yürüdüler

Konya'da İdlib şehitlerini anmak ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için yürüyüş gerçekleştirildi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şubesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi ve Konya Şehit Aileleri Derneği tarafından İdlib şehitlerini anmak ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için yürüyüş gerçekleştirildi. Kılıçarslan Kent Meydanında başlayan yürüyüşe şehit yakınları, gaziler, Konya protokolü ve ellerinde bayraklarla vatandaşlar katıldı. Yürüyüş Mehter Marşı eşliğinde devam ederken, katılımcılar da "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. Yürüyüşün Şehitlikte sonlanmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

“Konya her zaman vatanının, milletinin, bayrağının arkasında olmuştur”

Burada bir konuşma yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Vatanı, milleti, bayrağı, ezanı için şehit olan tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun, Rabbim bizi şefaatlerinden mahrum etmesin inşallah. Vefat eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yaşayanlara uzun ömürler, yaralı olanlara acil şifalar diliyorum. Konya her zaman vatanının, milletinin, bayrağının arkasında olmuştur. Her zaman Anadolu'nun ortasında bu kadim başkent, ‘Mevzu vatansa gerisi teferruat' diyerek, her zaman birlik, beraberlik içerisinde dimdik ayakta durmuştur. Bugün görünen manzara da bunun bir tescilidir. Hepinize teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin inşallah” dedi.

“Şehadet herkese de nasip olmaz”

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ise, “Kılıçarslan Meydanından Şehitliğe yürüdük ve burada da Selçuklu'dan beri bu şehri bize hediye eden ve bir Müslümanlık yurdu haline getiren o mübarek insanlardan bu yana en son şehidimize kadar şehitlerimizin olduğu yerdeyiz. Şehitlerimizin manevi huzurundayız. Biz inanıyoruz ki; şehitler ölmemiştir, diridir, yaşamaktadır ve Rableri katında rızıklandırılmaktadır. Ama şehadet herkese de nasip olmaz. Selçuklu sultanlarından tutun da, İdlib'de şehit olan kardeşlerimize, kahramanlarımıza kadar bu mücadele devam etmekte. Fakat gururla görüyoruz ki kahraman askerlerimiz, polislerimiz, korucularımız söz konusu vatan savunması olduğunda gözünü bile kırpmadan canlarını, kanlarını vermek üzere göreve atılmakta bir saniye tereddüt göstermiyorlar. Bu yüzlerce, binlerce yıldır bizim milletimizin değişmez özelliği” şeklinde konuştu.

“Biz 82 milyon söz konusu vatansa tek yüreğiz”

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da, “Kendisine verilen görevi ülkemizin içinde ve dışında en güzel şekilde yerine getiren ordumuza, polisimize, güvenlik kuvvetlerimize bütün desteğimizi Konya halkı adına, 81 milyon Türk milleti adına ilettiğimizi ifade etmek istiyorum. Hepimiz tek yürek atıyoruz. Yüce milletimizin böyle bir özelliği var. Biz 82 milyon söz konusu vatansa tek yüreğiz, tek kalbiz. Bunu da bütün dünya görüyor. Dostlarımız seviniyor, düşmanlarımız paniğe kapılıyor. Kapılsınlar da ben de onu tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından şehit yakınları ve vatandaşlar şehit mezarlarını ziyaret ederek, dua etti.