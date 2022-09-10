İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Konya'da şeker fabrikasındaki yangın söndürüldü

Konya’da bir şeker fabrikasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Konya'da bir şeker fabrikasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.


Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Meram ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şeker fabrikasının soğutma bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.