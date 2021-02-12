Konya'da seyir halindeki LPG'li otomobilde yangın

Konya'nın Kulu ilçesinde içerisinde seyir halindeyken stop eden otomobil tekrar çalıştırılmak istendiği sırada motor kısmından yanmaya başladı. Araçta bulunan sürücü ve ailesi kendilerini dışarıya atarken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi Eczane Sokakta Hasan Köse idaresindeki 42 AJ 752 plakalı Broadway marka LPG'li otomobil, seyir halindeyken bir anda stop etti. Aracını tekrar çalıştırmak isteyen sürücü, motor kısmında dumanların yükseldiğini görünce araçtan ailesiyle birlikte indi. Ardından motor kısmından alevler yükselirken, vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri aracın LPG'li olması nedeniyle çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yapılan soğutma çalışmasının ardından yangın söndürülürken araçta hasar gördü.