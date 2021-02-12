İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'da seyir halindeki LPG'li otomobilde yangın

Konya’nın Kulu ilçesinde içerisinde seyir halindeyken stop eden otomobil tekrar çalıştırılmak istendiği sırada motor kısmından yanmaya başladı.

Konya'nın Kulu ilçesinde içerisinde seyir halindeyken stop eden otomobil tekrar çalıştırılmak istendiği sırada motor kısmından yanmaya başladı. Araçta bulunan sürücü ve ailesi kendilerini dışarıya atarken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi Eczane Sokakta Hasan Köse idaresindeki 42 AJ 752 plakalı Broadway marka LPG'li otomobil, seyir halindeyken bir anda stop etti. Aracını tekrar çalıştırmak isteyen sürücü, motor kısmında dumanların yükseldiğini görünce araçtan ailesiyle birlikte indi. Ardından motor kısmından alevler yükselirken, vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri aracın LPG'li olması nedeniyle çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yapılan soğutma çalışmasının ardından yangın söndürülürken araçta hasar gördü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.