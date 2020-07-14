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Konya'da seyir halindeki otomobilde yangın

Konya’nın Seydişehir ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, öğle saatlerinde Seydişehir-Beyşehir karayolunun 2. kilometresinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A. idaresindeki 42 AFF 606 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü hemen aracını yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın sonrası otomobilin motor kısmı kullanılamaz hale geldi.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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