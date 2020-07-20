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Konya'da seyir halindeki otomobilde yangın

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, seyir halindeyken durup yanmaya başlayan otomobil hurdaya döndü.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, seyir halindeyken durup yanmaya başlayan otomobil hurdaya döndü.


Edinilen bilgiye göre, O.K.'nın kullandığı 42 AED 290 plakalı otomobil, Hüyük ilçesinden Konya istikametine seyir halinde iken Beyşehir'e bağlı Yenidoğan Mahallesi yol ayrımında bir anda durdu. Yakıtın bittiğini düşünerek otomobili LPG'den benzinli sisteme geçirmek isteyen sürücü, bu esnada aracı yeniden çalıştırmak isteyince yangın çıktı. Sürücü ve araç içerisinde bulunan kişi kendilerini dışarıya atarak yangından kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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