Konya'da şiddetli yağmur sele neden oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle meydana gelen selde, bazı evlerin bahçe duvarları yıkılırken, bazı bahçe kapıları da yerinden söküldü.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur Kulu ilçesinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçeye bağlı Kırkkuyu Mahallesinde şiddetli yağmur sele neden oldu. Sel suları nedeniyle bazı evlerin bahçe duvarları yıkılırken, bazı bahçe kapıları da yerinden sökülüp sel sularında metrelerce sürüklendi. Yaklaşık yarım saat devam eden yağmur sonrası yollar ve bahçeler sular altında kaldı. Yaşanan sel sonrası belediye ekipleri, bölgede çalışma başlattı.