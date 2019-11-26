İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'da sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı mest etti

Konya’da, akşam saatlerinde sığırcık kuşlarının binaların üzerinde adeta dans edercesine sergiledikleri hareketler görenleri mest etti.

Konya'da, akşam saatlerinde sığırcık kuşlarının binaların üzerinde adeta dans edercesine sergiledikleri hareketler görenleri mest etti.


Konya semalarında sürüler halinde uçan sığırcık kuşlarının sergiledikleri hareketler adeta görsel bir şölen sundu. Merkez Selçuklu ilçesinde sığırcık kuşlarının gökyüzünde süzülerek sergiledikleri dansı ilgiyle izlendi. Dakikalarca süren sığırcıkların dansı amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.