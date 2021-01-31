Konya'da sığırcıkların görsel dansı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde zaman zaman martıların da eşlik ettiği sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı görsel bir şölen oluşturdu.

Beyşehir'de aç kalan kuşlar, yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayınca evsel atıkların döküldüğü Şamlar yolu üzerindeki çöplüğe akın etti. Beyşehir Gölü kıyılarında vatandaşların da zaman zaman ekmek atarak beslediği martılar, kış şartları nedeniyle yeterli beslenemeyince şehir merkezi dışındaki evsel atıkların döküldüğü Beyşehir çöplüğünde görülmeye başlandı. Burada sürüler halinde kanat çırparken görülen martılar, çöpler arasında yiyecek aradı. Beyşehir çöplüğü bölgede yaşam süren sığırcık sürülerinin de akın ettiği bir alana dönüştü. Kondukları çöplerin arasında yiyecek arayan sığırcıklar, aynı anda kalktıklarında ise gökyüzünde adeta görsel şölen sergiledi. Sığırcıkların havadaki bu dansına zaman zaman martı sürüleri de eşlik etti.