Konya'da silah kaçakçıları polisten kurtulamadı

Konya'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan kaçan araç, kovalamaca sonucunda durduruldu. Araçta yapılan aramada 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken silah sevkiyatı yapan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), organize suç örgütleri ve silah kaçakçılarıyla mücadele çalışmaları çerçevesinde uygulama noktasında şüphelendiği bir araca dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayarak kaçan araçla polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamacanın ardından aracı durduran polisler, yaptığı aramada aracın bagajına zulalanmış halde ruhsatsız 4 adet 7 milimetre çaplı 6 adet 9 milimetre çaplı tabanca ve 5 adet şarjör ele geçirerek el koydu. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma, ‘6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanununa Muhalefet Suçu'ndan gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.