İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'da silah operasyonu

Konya’nın Çumra ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 2 adet av tüfeği, 1 adet havalı tabanca ile silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Konya'nın Çumra ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 2 adet av tüfeği, 1 adet havalı tabanca ile silahlara ait mühimmat ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çumra ilçesi İçeriçumra Mahallesi'nde ikamet eden M.I.'nin evinde silah bulunduğu ve sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmaların ardından M.I.'nin evine operasyon düzenlendi. Evde ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet havalı tabanca, 61 adet 9 milimetre, 2 adet 7.65 milimetre tabanca mermisi, 22 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.


Cumhuriyet Savcılığından alınan talimat gereği gözaltına alınan M.I.'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı, ele geçirilen malzemelere de adli emanete teslim edilme üzere el konulduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.