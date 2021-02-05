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Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı

Konya’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Konya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.


Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi Söylemez Sokak üzerinde bulunan balık halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silahlı kavgada 7 kişi yaralanırken, ekipler Oğuzhan Koyunsever'in (22) olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. İlk müdahaleleri yapılan yararılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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