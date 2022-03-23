Konya'da silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde alkollü eğlence mekanı çıkışında iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 04.30 sıralarında Karakaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerim Turhan, Musa Akdoğan, F.Ş., Ş.Ç., N.T. ve A.A.Ç. gittikleri alkollü eğlence mekânında Şakir Öcal, M.B. ve K.Y. ile alacak verecek meselesinden tartışarak ayrıldı. Mekan çıkışında tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda silahlar ateşlendi. Olayda, Şakir Öcal, Kerim Turhan ve Musa Akdoğan yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılara müdahale edildiği sırada Kerim Turhan'ın oğlu N.T.'nin yaralı Şakir Öcal'ı silahla ateş ederek öldürdüğü, görevli doktoru da diğer hastaları bırakarak babasına bakması için tehdit ettiği iddia edildi. Durumları ağır olan Kerim Turhan ve Musa Akdoğan ise yapılan ilk müdahalelerinin ardından sevk edildikleri Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavgada, Ş.Ç., F.Ş. ve K.Y. de silahla hafif yaralandı. Olayla ilgili yaralı şahıslar ve N.T. gözaltına alınırken, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve kovanlar ele geçirildi.

Polis ekipleri olay yerinde tedbir alırken, soruşturma sürüyor.